Almanya’ya Göçün 60. Yılı: 90’larda duvarın yıkılmasıyla sağcı şiddet arttı

30 Ekim 1961 yılında sessiz sedasız imzalanan işgücü göçü nota teatisinin üzerinden tam 60 yıl geçti. "Misafir İşçiler"in Sirkeci Garı'nda başlayan yolculukları hâlâ sürüyor. Bu yolculuk kah sendikal direniş, kah ırkçı saldırılar ile Almanya’yı acı vatana dönüştürürken, toplumsal ve ekonomik olarak zenginleştirdi de. Dünün işçileri bugünün avukat, gazeteci, sanatçı ve bilim insanlarını da yetiştirdi. Ve en önemlisi Almanya, istemeyerek de olsa bir göç ülkesi olduğunu kabullendi. Türkiye’den Almanya’ya 60 yıl önce gelen emekçilere adanan 6 bölümlük bu dizi, WDRCosmo Köln Radyosu’nda Fulya Canşen ve Serap Doğan tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve DAAD Türkiye'nin katkılarıyla hazırlandı.

Almanya'ya Göçün 60. Yılı 4. bölüm

Almanya’ya Göçün 60. Yılı: 90’larda artan şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı

90’lı yıllarda Türkiye’de Türk-Kürt ayrımı artarken, Almanya Doğu ve Batı arasındaki duvarı da kaldırmayı başardı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından yabancı düşmanlığı ve ırkçılık şiddete dönüşmeye başladı. Hoyerswerda (1991) Rostock (1992) ve Mölln’de gerçekleşen saldırıları Türk kökenli beş kişinin öldürüldüğü Solingen (1993) takip etti. Bir yandan saldırılara karşı çeteleşmekte çare arayan Türkiyeli gençler, öte yandan hip-hop kültürü ile dertlerini, hislerini ve fikirlerini duyurmaya başladı. Eşit haklar mücadelesinin zirve yaptığı 90’lı yıllarda genç edebiyatçılar, göçmen değil Alman Edebiyatı’nda hak ettikleri yeri almaya başladılar. Kürt kökenlilere mülteci hakkı tanınan 90’larda, Cem Özdemir Yeşiller Partisi’nden federal meclise girdi. 90’ların sonlarındaysa ikinci kuşak sinemaya adım attı. Berlin'de Thomas Arslan, Aysun Bademsoy ve Hussi Kutlucan, Hamburg'da Yüksel Yavuz, Fatih Akın, Ayşe Polat ve Buket Alakuş ilk filmleriyle beyaz perde yerlerini aldılar. WDR-Cosmo editörü ve T24 yazarı Fulya Canşen, WDR editörü Serap Doğan, gazeteci yazar Zafer Şenocak ve o yılların tanıkları ile anlatıyor 90’lı yılları.

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