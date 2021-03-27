Almanya: Üçüncü Koronavirüs dalgası en kötüsü olabilir

Robert Koch Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (RKI) Başkanı, Almanya'nın üçüncü koronavirüs dalgasının şimdiye kadarki en kötüsü olabileceğini ifade etti. Tecrübeli bilim insanı, günlük vaka sayısının 100 bin bandını aşabileceğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre Almanya'da yeni tespit edilmiş vakaların sayısı son haftalarda B117 olarak bilinen daha bulaşıcı bir varyantın etkisiyle hızla arttı ve bazı kısıtlamaların sıkılışması için harekete geçildi. RKI'dan Lothar Wieler, insanları Paskalya'da evde kalmaya çağırırken, "Bu dalganın ilk iki dalgadan daha kötü olacağına dair açık sinyaller var" dedi ve önümüzdeki haftaların çok zor olacağını ekledi.

RKI daha sonra Fransa, Avusturya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere çeşitli komşu ülkeler için Covid-19 seyahat uyarıları yayınladı. Bu ülkelerden gelen insanlar artık Almanya sınırında en fazla 48 önce yapılmış negatif Covid testi sunmak zorunda. 10 günlük karantina süreci, ikinci bir test ile 5 güne indirilebilecek. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'ya giren tüm havayolu yolcularının negatif bir test sunma zorunluluğunun azartesi günü gece yarısı yürürlüğe gireceğini söyledi.

Spahn, Almanya'nın “salgın maratonunun” son aşamalarında olduğunu, ancak ülkenin sağlık sisteminin nisan ayında sınırına ulaşabileceğini söyledi. Ülkede cuma günü vaka sayısı 21.573, ölü sayısı da 183 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı, yerel makamları aşılama konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsemeye çağırdı. Örnek olarak hafta sonları 70 yaşın üzerindeki herkese kullanılmasını tavsiye etti.

Almanların yaklaşık% 10'u en az bir ilk doz aşı oldu, ancak bu ABD, İngiltere veya İsrail'e kıyasla çok daha düşük bir oran.