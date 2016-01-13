Almanya Sultanahmet saldırısı için uzman ekip gönderdi

Sultanahmet’te dün 10’u Alman vatandaşı, biri canlı bomba olmak üzere 11 kişinin öldüğü saldırının ardından Almanya, soruşturmaya destek vermek amacıyla İstanbul’a özel bir ekip gönderdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Johannes Dimroth, olay yerinde incelemelerde bulunacak uzman bir ekibin bugün İstanbul’a gönderildiğini belirtti. Alman sözcü, Almanya Federal Adli Polis Ofisi’nden uzman ekibin saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Türk yetkililere yardım edeceğini ifade etti.

Dimroth, saldırının arkasında IŞİD’in olup olmadığı yönündeki bir soruya da, bu konuda sonuca varmak için henüz erken olduğu yanıtını verdi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de bugün İstanbul'a gelerek hem Türkiye'deki mevkidaşı Efkan Ala ile görüşmesi hem de saldırıda yaralanan Alman turistleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın yanında gerçekleşen saldırıda 15 kişi yaralanmıştı.