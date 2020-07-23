Almanya seyahat uyarısını kaldıracak mı?

Köln

Almanya, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye koyduğu seyahat uyarısını kademeli olarak kaldırabilir. Federal Hükümet’in turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Bayern 2 adlı Alman radyosuna verdiği demeçte, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının basmaklar halinde kaldırılabileceğini söyledi.

"Ege bölgesi, İzmir ya da Antalya bölgesi ya da Bodum’da enfeksiyon oranları düşük olursa, kademeli olarak seyahat uyarısını kaldırabiliriz" diyen Bareiß, enfeksiyon sayıları düşük kalmaya devam ederse, uyarıya gerek olmayabileceğini de sözlerine ekledi.

Bareiß, Federal ve eyalet sağlık bakanlarının riskli bölgelerden dönenlere zorunlu test uygulaması hakkında tartışıyor olmalarını çok önemli bir adım olarak değerlendirerek, seyahat edenlerin Türkiye’de test yaptırmalarının da önemine değindi. Ankara Hükümeti ile iletişim halinde olduklarını belirten turizm sorumlusu Thomas Bareiß, yeni bir enfeksiyon zinciri oluşmasına engel olmanın yollarını aradıklarını vurguladı.

Bareiß, daha önce de uyarının kaldırılması yönünde olumlu açıklamalar yapmıştı. İki haftada bir durum değerlendirmesi yapan Almanya, seyahat uyarısını AB ülkeleri ile müzakere ederek kaldırıyor ya da yeni uyarılar yapıyor. Seyahat uyarısı Ankara ve Berlin arasında sıkı pazarlık konusu olmuş, Türk Dışişleri ve Turizm bakanları Berlin’i ziyaret ederek görüşmeler yapmış, ancak bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştı.