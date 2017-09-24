Almanya seçimlerinde Erdoğan'a 'oy' çıktı

Almanya'da seçmenler bugün Federal Meclis (Bundestag) üyelerini belirlemek için sandık başına giderken, bir Türk seçmen oy pusulasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adını yazdı.

Oy pusulasının fotoğrafını çekip haber ajanslarına gönderen Türk seçmen, Erdoğan'a ithafen bir de not yazdı.

Notta şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sandık başında seçim pusulasında Türkiye'ye dostluğu destekleyen bir parti bulamadım. Almanya'nın güneyinde yaşadığım için de ADD'ye o verme imkânım olmadı. Bunun için sizin adınızı yazarak tepkimi ortaya koydum. Biliyorum oyum çöpe atılacak fakat ben resmini çektim ve evimin duvarına asacağım. Almanlar, Türkiye'nin dost bir ülke olduğunu anlayıncaya kadar bu tepkimi devam ettireceğim. Çünkü mevcut partilere oy vererek bunun sorumluluğunu taşımak istemiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlara, "Türkiye düşmanı partilere sakın ha oy vermeyiniz. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim" çağrısı yapmıştı.