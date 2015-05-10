Erdoğan Almanya'daki Türklerden destek istedi



Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından Karlsruhe kentindeki DM Arena'da düzenlenen “Gençlik Buluşması”nda Almanya'daki Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yaptı.

“Artık 50 yıl önceki Türkiye yok” diyen Erdoğan salonda bulunanlara “Sizler bu yeni vatanın alperenlerisiniz” dedi. Tarafsızlık eleştirilerine ilişkin olarak Erdoğan "Tabii ki ben her partiye eşit mesafedeyim ama tarafım. Ben milletin tarafıyım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salondan “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” çağrısında bulundu. Erdoğan "Yeni Türkiye" için "yeni bir anayasa ve başkanlık sistemi" istediğini belirterek "Ben bunları şahsım için değil milletim için, ülkemin geleceği için ifade ediyorum" diye konuştu.

Erdğan, konuşmasında seçimlerde HDP'yi destekleme kararı alan Avrupalı Alevilere de yüklenerek “Yavuz Sultan Selim Köprüsü bile onları rahatsız etti... Avrupa'da da Alisiz Alevilikten bahsediyorlar. Eğer Alevilik Hz. Ali'yi sevmek ise benden daha Alevisi olamaz. Ancak Alevilik bir dinse Tayyip Erdoğan orada yok" diye konuştu.

Erdoğan Almanya'da yaşayan Türklere Türkçeye sahip çıkma çağrısı yaparak, "Dilini kaybeden her şeyi kaybeder" dedi. Erdoğan, Almanya'daki Türklerden Türkçeyi de Almancayı da iyi öğrenmelerini, inançlarına sahip çıkmalarını istedi.

Buluşma öncesinde Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından düzenlenen, 'Erdoğan'ın azınlıkları dikkate almayan militarist politikalarını protesto' gösterisine binlerce kişi katıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Erdoğan'ın konuşması öncesinde PKK ile AKP taraftarları arasında küçük çaplı bir arbede çıktı.