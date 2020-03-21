T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Almanya Sağlık Bakanlığı: Lütfen Koronavirüs partilerini durdurun

"Partiler enfeksiyonlarda ciddi bir artışa sebep oluyor"

21 Mart 2020 14:22

T24 Dış haberler

Almanya Sağlık Bakanlığı, halka yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecince ev partisi düzenlememe çağrısında bulundu. 

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan çağrıda, "Korona partilerini durdurun! Lütfen özel parti düzenlemeyin veya bu partilere gitmeyin. Korona partileri yeni enfeksiyonlarda keskin bir artışa neden oluyor. Kendinizi ve başkalarını koruyun.#EvdeKalıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımdaki görselin üzerinde, "Korona partilerini önlemek ve insanlarımızı korumak için çağrımızı paylaşın!" ifadeleri yer aldı.

Almanya Sağlık Bakanlığı, halka mümkün olduğunca evlerinde çıkmama çağrısında bulunmuştu.

Almanya'da şu ana kadar 20 bin 142 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 70 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

koronavirüsalmanyasalgınparti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24