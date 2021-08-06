Almanya Sağlık Bakanı'nın Koronavirüs kısıtlamalarını aşı yaptırmayanlara yöneltme planı eleştirildi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın Koronavirüs kısıtlamalarını aşı yaptırmayan kişilere uygulama planları koalisyon ortağı ve muhalefetin tepkisini çekti. Spahn, dördüncü dalganın önüne geçmek için aşısızlara kısıtlamalar gelmesinin gerekli olduğunu savunurken karşı çıkanlar aşının "zorla değil, ikna yoluyla" yapılması gerektiğini belirtti.

The Guardian’da yer alan habere göre Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Koronavirüs’e karşı aşı yaptırmayanların restoranlara, spor salonlarına ve çeşitli alanlara alınmaması teklifinde bulundu. Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) birkaç isim bu teklifin “çalışamayacağını” ve virüsü kontrol altına almak için süren kamu sağlığı kampanyasını göz ardı edeceğini söyledi.

Spahn’ı eleştirenler insanları zorlamak yerine “ikna etmek” gerektiğini ve kimsenin günlük yaşamdan dışlanmaması gerektiğini savundu.

Almanya Sağlık Bakanlığı, bu tepkili federal hükûmet ve Almanya’nın 16 eyalet liderinin yapacağı toplantıdan önce hazırladı. Bakan Spahn, dördüncü dalganın kontrol edilmesi için bu önlemlerin alınması gerektiğini savundu. Spahn’ın önerdiği sistemin bir benzeri, Fransa’da ve İtalya'da uygulamaya geçti.

Almanya’da perşembe itibariule nüfusun yüzde 54’ü iki doz aşısını yaptırırken nüfusun yüzde 62’si en az bir doz aşı yaptırdı.

Sağlık Bakanı Spahn konuyla ilgili attığı tweette “Aşı olmak vatansever bir eylemdir. Yalnız kendinizi değil tüm toplumu koruyorsunuz” yazdı.