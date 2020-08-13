Almanya Sağlık Bakanı Koronavirüs aşısı için umutlu konuştu: Birkaç aya gelebilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı hakkında umutlu konuştu. Spahn, "Gelecek aylarda aşının olmasını bekliyoruz" dedi.

ZDF kanalına konuşan Sağlık Bakanı Spahn, "Gelecek aylarda, en kötü olasılıkla gelecek yıl bir aşı olacağı konusunda umutluyum" dedi. Covid-19 aşısına yönelik spesifik bir aydan bahsetmeyen Spahn, insanların kaç defa aşı olmaları gerekeceği, bağışıklık süresi gibi konularda konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Spahn sözlerine şöyle devam etti: "Söyleyebileceğim şey, eğer araştırmacılar, bilim insanları ve toplum birlikte çalışırsak beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde aşımız olur"