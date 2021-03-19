Almanya Sağlık Bakanı: Avrupa'da Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasını durdurmaya yetecek aşı yok

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa'da Koronavirüs salgının üçüncü dalgasını durdurmak için yeterli aşı olmadığını söyledi.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Avrupa genelinde Koronavirüs vakaları arttığı ve aşılama programlarının beklendiğinden yavaş ilerlemesi nedeniyle kısıtlamalar yeniden artırılıyor.
Almanya Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada "Avrupa'da salgının üçüncü dalgasını durdurmak için yeterli aşı yok" dedi.
Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri Koronavirüs kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı.