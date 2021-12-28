Almanya Pfizer’ın Covid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Covid-19’a yakalanan ağır hastaların tedavisi için ABD’li Pfizer şirketi tarafından geliştirilen ‘Paxlovid‘ adlı ilaçtan bir milyon kutu aldıklarını bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ilaç için 22 Aralık’ta acil kullanım onayı verildiğini açıklamıştı. Paxlovid’in 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacağı belirtilmişti.

Alman bakan Lauterbach, hastaya erken dönemde verildiğinde Covid-19’un şiddetli seyrini önemli ölçüde hafiflettiği için ilacın son derece umut verici olduğunu ifade etti:

"Yoğun bakımda çok sayıda ağır seyirleri engelleyebileceğimizi düşünüyorum"

“Bununla yoğun bakımda çok sayıda ağır seyirleri engelleyebileceğimizi bekliyorum.”

Paxlovid’in Almanya’ya ilk sevkiyatının ocakta yapılması bekleniyor.

Avrupa İlaç Ajansı da (EMA) 16 Aralık’taki açıklamasında Paxlovid’in AB’de kullanımının henüz resmen onaylanmamasına rağmen yetişkinlerin Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtmişti. ​​​​​​​