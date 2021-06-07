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Koronavirüs

Almanya, öncelik sıralamasını kaldırdı; 12 yaşının üstünde herkes Koronavirüs aşısı olabilecek

07 Haziran 2021 13:13

Almanya'da Koronavirüs aşısında öncelik sıralaması uygulaması kaldırıldı. 12 yaşından büyük herkes Koronavirüs aşısı için randevu alabilecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, Almanya Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşı öncelik sıralamasının kaldırıldığını ve isteyen herkesin Covid-19 aşısı yaptırabileceğini ancak 12 yaş üzeri çocukların şu an için sadece Biontech-Pfizer aşısı olabileceklerini belirtti.

Seibert, ülkedeki tüm iş yeri hekimlikleri ile özel muayenelerde de aşı vurulma imkanı olduğunu kaydetti.

Ülkede 26 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 38 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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