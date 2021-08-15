Almanya, hedefine ulaşamıyor; bu yıl, 30 yılın en büyük sera gazı artışını kaydetmesi bekleniyor

Berlin merkezli çevre düşünce kuruluşu Agora Energiewende tarafından hazırlanan bir rapora göre, Almanya'nın bu yıl 1990'dan bu yana sera gazı emisyonlarındaki en büyük artışını kaydetmesi bekleniyor.

Agora Energiewende, ülkenin emisyonlarının muhtemelen 47 milyon ton karbondioksit kadar artacağını aktardı. Bu artış, Almanya'nın 2020 yılına kadar emisyonları yüzde 40 azaltma hedefine ulaşamadığı anlamına geliyor.

Rapor inşaat, sanayi ve ulaşım sektörlerinde fosil yakıt tüketiminde önemli bir artış olduğunu da gösteriyor.

Hükümet geçtiğimiz günlerde iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırma ve emisyonları 2045 yılına kadar net sıfıra indirme sözü vermişti.