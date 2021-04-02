Almanya'nın ardından Hollanda da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımını durdurdu

Hollanda, AstraZeneca tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının 60 yaş altı için kullanımını durduruldu.

Aşının birçok Avrupa ülkesinde uygulanması yan etki endişeleri yüzünden durdurulmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), İngiltere-İsveç ortaklığında geliştirilen AstraZeneca aşısının 29 Ocak'ta kullanımını tavsiyesi vermişti. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu en az 17 Avrupa ülkesi, aşılanan bazı kişilerde ciddi kan pıhtılaşmalarına yol açmış olabileceği gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

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