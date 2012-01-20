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Politika

'Almanya Madımak sanıklarını iade etmiyor'

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sivas olayları davası ile ilgili aranmaktayken öldüğü iddia edilen...

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sivas olayları davası ile ilgili aranmaktayken öldüğü iddia edilen kişi de dahil olmak üzere 15 kişinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığını belirttirek, Almanya'nın 7 sanığın iadesini reddettiğini de dile getirdi.



Ergin, CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir'in, Sivas'ta, Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin açılan dava kapsamında aranan sanıklara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Söz konusu olaylarla ilgili olarak 15 kişinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığını belirten Ergin, aranan kişilerin içinde, öldüğü iddia edilen Cafer Erçakmak'ın da bulunduğunu kaydetti. Ergin, Erçakmak'ın öldüğüne dair iddiaların Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırıldığını bildirdi.

Kırmızı bültenle aranan sanıklardan Ethem Ceylan'ın Almanya'dan iadesinin istendiğini belirten Ergin, Alman makamlarının, konuyla ilgili incelemenin tamamlanmasının ardından sonucu Türkiye'ye bildireceğini ilettiğini vurguladı. 

Ergin, 7 sanığın yine Almanya'dan iadelerinin istendiğini, ancak Almanya'nın bu iade talebini çeşitli gerekçelerle reddettiğini kaydetti.

Bakan Ergin, sanıkların tamamının kırmızı bültenle aranmaya devam edildiğini belirtti.


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