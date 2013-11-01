Almanya'dan öncü adım, çift cinsiyetli bireyler tanınacak

Almanya, iki cinsiyetin özelliklerini de taşıyan bebekleri kadın ya da erkek yerine üçüncü cins olarak kaydeden ya da cinsiyetini belirlememeyi kabul eden ilk Avrupa ülkesi olacak.

Anne babaların da çocuklarının doğum belgelerindeki cinsiyet bölümünü boş bırakmaları mümkün olacak. Bu da pratikte kadın ya da erkek olarak tanımlanmamış yeni cinsiyet kategorilerinin yaratılması anlamına gelecek.

Almanya hükümeti bu adımla, anne babaları, iki cinsiyet özelliklerini de taşıyan bebekleri konusunda aceleyle bir karar vermekten kurtarmayı amaçlıyor.

İstatistiklere göre, her 2 bin kişiden biri iki cinsin de fiziksel özellikleriyle doğuyor.

Hem erkek hem kadın kromozomları taşıyan, hatta bazen her iki cinsiyete ait üreme organlarıyla doğan bireylere erdişi ya da uluslararası bir kullanımla intersex deniyor.

Böyle bir bebeği olan anne baba şu ana kadar çocuk nüfusa kaydolmadan önce cinsiyeti konusunda bir tercih yapmaya, bir karar vermeye zorlanıyordu.

Bu, bazı durumlarda çocuğun bedeninin taşıdığı cinsiyetlerden birine daha çok benzemesi diğer cinsiyet özelliklerinin yok edilmesi doğrultusunda ameliyattan geçirilmesi anlamına geliyor.

Pasaportlar da değişiyor

Almanya yasalarında yapılan değişiklik, bu tür müdahalelerin insanların yaşamlarında yol açtığı büyük mutsuzluklar konusundaki bir araştırma üzerine gerçekleşti.

Bu araştırmada doğuşta her iki cinse ait özellikleri taşıyan ve bu yüzden ameliyat olan bir kişi yıllar sonra "Ne kadınım ne de erkek. Hayatım boyunca doktorlar tarafından kesilip yapıştırılmış bi bedenim olacak, yaralı bereli" diyor.

Alman pasaportlarına da, şu anda M ve F harfleriyle ifade edilen erkek ve kadın kategorilerinin yanısıra, intersex bireyleri ifade eden X harfi eklenecek.

Bütün bu değişikliklerin Almanya'da evlilik ve birlikte yaşamayı düzenleyen kuralları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Şu anda Almanya yasaları evliliği bir erkek ve bir kadın arasında gerçekleşen bir birlik olarak tanımlıyor, aynı cinsiyetten çiftlerin birlikteliği ise başka bir düzenleme olan "birlikte yaşama akdi" ile düzenleniyor.

Türkiyeli bir intersexin kendi kaleminden hikayesi

Belgin İnan'ın bir intersex olarak kendi yaşadıklarını anlattığı "Cinsiyet coğrafyasının tampon bölgesi: İntersex" başlığıyla KAOSGL sitesinde yayımlanan (5 Ocak 2010) yazısı şöyle: 'ın bir intersex olarak kendi yaşadıklarını anlattığı "Cinsiyet coğrafyasının tampon bölgesi: İntersex" başlığıylande yayımlanan (5 Ocak 2010) yazısı şöyle:

Güney Afrikalı atlet Caster Semenya ve sonrasında ABD'li pop şarkıcısı Lady Gaga dolayısıyla geride bıraktığımız sene "interseks" sözcüğüne magazin(!) gündeminde daha önce hiç olmadığı kadar çok rastladınız. Ama interseks bireyler sadece bir avuç sansasyonel haber malzemesi değil, aramızdalar, görünmezler, dilsizler. Queer dünyanın en az sözü edilen kesimi onlar. Pek çoğu aramızda sıradan eşcinsel ya da heteroseksüel hatta evli barklı vatandaşlar olarak yaşıyor. Oysa ki hemen hemen hepsinin içinde zehir acısı bir öykü, beyhude inşa edilmiş bir travma yatmakta. Aslında, bu son cümlem bir varsayım, okuduklarımdan edindiğim bir izlenim, çünkü bugüne kadar kendimden başka bir interseks bireyle hiç yüz yüze karşılaşmadım! Belki de karşılaştım ama birbirimizi bilmeden, herhangi iki kadın sanarak devam ettik yalnız olduğumuzu düşünmeye. Ama yaşadıklarımdan yola çıkarak, hepimizin normalizasyon uğruna ne eziyetlere maruz bırakıldığını çok iyi biliyorum. Anlatacaklarımla kendimi ifşa etmek, kendimi döküp saçmak, insanları ilgilendirmeyen detaylarımı paylaşmak ya da yeniden hatırlamak amacında değilim. Beni tıkayan, acıtan şeyleri kusmak, geride bırakmak istediğim için yazıyorum... ve bir interseks neler yaşar, neler hisseder bilmenizi istiyorum. Susmak bizi zehirleyen bir şey. Tek panzehiri ise konuşmak, bizi mahkûm eden, bastıranların üzerine, bunu beceremiyorsak benzerlerimizin üzerine kendimizi kusuvermek, "ben varım" demek.

14 yaşıma geldiğimde yaşıtlarımın hepsinin regli başlamıştı, neslimizin devamını sağlayacak birer nefer(!) olarak yumurtlayabiliyorlardı. Bende ise hiç bir değişiklik yoktu. Götürüldüğüm ilk jinekolog kızlık zarımın fazla kalın olması nedeniyle kanayamıyor olabileceğim, araç gereciyle zarı çizerek bunu halledebileceği ve benzeri şeyler saçmalamıştı. Diğer bir jinekolog ise yaptığı muayenede klitorisimin normalden biraz daha büyük olduğunu fark etmiş ve bunu aileme anlatmış. "Bugüne kadar neden bununla ilgili bir önlem almadınız? Bu kız evlenince sıkıntı çeker" diye de ailemi azarlamış. Ardından da tıp fakültesine sevk etmiş kromozom testi için. Buraya kadar olan kısmı -miş'li geçmiş zamanda anlatıyorum çünkü ben her şeyden habersizdim.

Bu ikinci jinekolog ziyaretinden itibaren ben ailem tarafından çeşitli bahanelerle doktor doktor, hastane hastane dolaştırılmaya başlandım, neyim olduğunu bilmeden sürekli sintigrafi, ultrason, kan tahlili gibi her nevi tanı araç ve yöntemlerinden geçtim. Bu arada tıp fakültesinde gittiğimiz bir doktor periyodik olarak memelerimi elliyor, gelişim olup olmadığına bakıyordu! Gittiğimiz her doktorda, her hastanede, her laboratuarda, muayene ve uygulamalar esnasında annem ve babam da yanımda oluyor, ben odaya alınmadan önce insanlarla fısıldaşarak bir şeyler anlatıyorlardı, çoğu zaman bu fısıltılardan ürküyor, pantolonumu toplayıp sedyeden kalkarak panik içinde ne konuştuklarını soruyordum.

Düzeltiliyorum(!)



İğneler başladı... Piyasadan toplatıldığı söylenen, zor bulunan iğneler güç bela bir eczanenin deposundan çıkartıldı ve uygulandı, ne olduklarını hâlâ bilmiyorum, markaları, isimleri aklımda değil, kuvvetle muhtemel hormondular. Sonra haplar geldi, östrojen ve progesteron. Ve onca iğneyi, hapı aldıktan sonra nihayet regl oldum, sadece ilaç kullandığımda meydana gelen, ilacı bir kaç ay kesince ortadan kaybolan bir kanama. Bu arada, kıllanmayı durdurucu yan etkisi de olduğu keşfedilen bir kalp ilacını da kullandım bir süre, bunun üzerimde denenmesi tıbba katkı sağladıysa ne âlâ! Bana bir katkısı olmadı, zaten kurt adam değildim. Narin bir çocuktum, renkli elbiselere, oyuncak bebeklere de, oyuncak arabalara da bayılır, yaramazlıklarımı hiperaktif gösteriler gibi değil saman altından su yürüten bir üslupla yapardım. Her zaman içine kapanık, kız ya da erkek arkadaşlara aynı mesafede duran, yalnızlığı seven bir çocuktum, sokakta arkadaşlarla top oynamak yerine evde kâğıtlara şehir planlarına benzer garip şekiller çizmeyi ya da atlaslarda haritaları inceleyip ülke sınırlarını tükenmez kalemle değiştirmeyi tercih ederdim. İncitilmekten korkar ve karşıdan bakıldığında görünümümde bir farklılık olmamasına rağmen farklı olduğumu bir şekilde hissederdim.

Ergenlik dönemim başlayınca farklılıklarım da yavaş yavaş görünürleşiyordu. İşte tam o sırada bu iğneler ve haplar kalınlaşmaya meyilli çocuk sesimi ve kadınlığın tersine olabilecek bir gelişimi peşinen engelledi. Ama ben müthiş tedirgindim. Memelerimin ve kalçalarımın neden yaşıtlarımınki gibi büyüyüp yuvarlaklaşmadığını, çocukluğumda giydiğim etek ve elbiseleri şimdi neden sevmediğimi, kız arkadaşlar erkek sevgililerinden söz ederken, benim okulda sıra arkadaşım olan kızı görünce neden kalbimin bütün hızıyla çarptığını ve ailemin neden kanamam için sürekli beni iğne ve haplara boğduğunu anlayamıyordum. Estetik açıdan pek tercih edilebilir olmayan kızlar askeri gazinolarda gidip tek başlarına otururlar, kadın özlemi çeken bir erin onlara yanaşmasını beklerlerdi. Bana da bunu neden yapmadığım sorulurdu, zaman zaman çevremdeki erkeklerden gelen teklifleri de büyük bir ürküntüyle reddederdim.

Liseyi bitirdiğim yıl, 17 yaşımda, ilk cinsel deneyimimi bir kadınla yaşadım. Karşılıklı istekle başlayan cinsel ilişki partnerim büyük klitorisimi gördüğünde gidişat değiştirmiş, tek taraflı denebilecek, garip bir ilişki yaşanmıştı. Bu durum uzun süre devam edecekti, ilk deneyimimi paylaştığım kadın beni reddetmeyecek, onu doyuma ulaştırmamı isteyecek ama bedenime hiç bir zaman coşkuyla dokunmayacaktı. Sevilmeye değer olduğum hissinden çok çaresizlik ve yanlışlık hissi veren bir cinsel paylaşımdı.