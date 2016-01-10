Almanya İçişleri Bakanlığı: Tacizcilerin tamamı sığınmacı değil

Köln'de zanlılara yapılan kimlik kontrolleri sonucunda kadınları taciz edenlerin tamamının sığınmacılardan oluşmadığı belirlendi.

Deutsche Welle'nin haberine göre; Tren istasyonları ve havalimanlarının güvenliğinden sorumlu olan Federal Polis Teşkilatı, olaylarla ilgili 31 kişinin kimlik bilgileriyle birlikte tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, kimlikleri tespit edilen kişilerden 18'inin sığınmacı olduğunu açıklarken, sığınmacıların uyrukları hakkında bilgi vermedi.

Sığınmacı statüsünde bulunmayan zanlılar arasında dokuz Cezayirli, sekiz Faslı, dört Suriyeli, beş İranlı, bir Iraklı, bir Sırp ve bir ABD vatandaşı ile iki Almanın da bulunduğu ifade edildi.

Zanlılar hakkında hırsızlık ve yaralama suçlamalarıyla soruşturma açılacak.