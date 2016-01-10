Merkel: Suç işleyen sığınmacılar sınır dışı edilebilir

Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz olayının ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmen yasasının sıkılaştırılmasını ve suç işleyen sığınmacıların ülkeden sınır dışı edilebilmesinin kolaylaştırmasını önerdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Angela Merkel, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin bugünkü toplantısında, suç işleyenlerin sığınma hakkının elinden alınmasını önerdi. Hristiyan Demokrat Birlik'in bu önerisinin yasalaşması için parlamento onayı gerekiyor.

Toplantının ardından konuşan Merkel, "Bir suç işlendiğinde ve kanun dışına çıkıldığında, bunun bedeli olmalı. Merkel “soygun ve kadınlara saldıranların kanunun gücünü hissetmesi gerekiyor" dedi.

Almanya'da mevcut yasalara göre sığınmacılar ancak 3 yıldan uzun süreli hapis cezası aldıklarında ve kendi ülkelerine geri gönderilmeleri hayati tehlike oluşturmuyorsa sınır dışı edilebiliyor.