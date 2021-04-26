Almanya ‘gri pasaport’ skandalına karşı harekete geçti; “Şüphe görülenleri derhal sınır dışı etmeye başladık"

Alman İçişleri Bakanlığı, Türk kökenli Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut’un soru önergesine verdiği cevapta, “Şüphe görülenleri derhal sınır dışı etmeye başladık" dedi.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Sol Partili milletvekili Gökay Akbulut’un “Medyada, bazı kesimlerin Gri Pasaport’la adam kaçırdığı ve bir organizasyonun bu işin arkasında olduğu bilgileri yer alıyor. Bununla ilgili herhangi bir araştırmanız var mı?“ sorusuna İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarih ve 4/46-47 sayılı cevabında “Türk vatandaşlarının, Türkiye'nin Hizmet Pasaportu ile kaçırılması olayı ve kullanılan yöntem tarafımızdan bilinmektedir. Bu pasaportların birçok kişiye, 90 gün ya da 180 gün Almanya'da kalmaları için düzenlendiği görüldü” denildi.

Bakanlık açıklamasında, “Bu Hizmet Pasaportları'nın Türkiye'den haksız yere alınmasında bir rüşvet çarkının döndüğünü tahmin ediyoruz. Sınırlardaki polis ya da gümrük kontrollerinde, seyahat amaçlarında şüphe görülenleri derhal sınır dışı etmeye başladık. Federal Alman Polisi, bu yılın başından beri bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarıldı ve kendilerine bilgi verildi“ denildi.

Açıklamada, bu yolla Almanya'ya kaç kişinin geldiğinin henüz tespit edilemediği belirtilirken, “Uluslararası insan kaçakçılığı için kullanılan- Einschleusen” tabirine yer verildi. Açıklamada şöyle denildi

“Federal polis, Ocak 2021'den itibaren, Türk emniyeti ile yakın bilgi alışverişine girmiş ve 25 Ocak'ta, Bayvera'nın Yukarı Pfalz Bölgesi Başsavcılığı tarafından, uluslararası insan kaçakçılığı şüphesi ile bir soruşturma başlatılmıştır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler, soruşturma makamlarının elindedir.“