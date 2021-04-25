CHP'li Ağbaba'dan Bakan Çavuşoğlu'na gri pasaport soruları: Kaçakçılığı ortaya çıkaran konsolosluk görevlileri neden merkeze çekildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, insan kaçakçılığını tespit eden Almanya Hannover Başkonsolosluğunda görevli 2 diplomatın merkeze çekilmesini “Kaçakçılığın siyasi ayağı” olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ağbaba,

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ortaya çıkan ardından çok sayıda belediyenin de aynı şekilde yurt dışına insan göndermesiyle Türkiye gündemini sarsan ‘Gri Pasaport’ skandalı her gün yeni bir boyut kazanıyor. Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin Almanya'nın Hannover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit isimli firma ile organize ettiği, Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği işbirliğinde "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında düzenlenen geziye katılan 45 kişiden 43'ünün ülkeye dönmemesi sonrası ortaya çıkan yeni bulgular organizasyonun sadece belediye, şirket ve dernekten oluşmadığını ortaya koyuyor.

Ağbaba: İşte kaçakçılığın siyasi ayağı

Hannover Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolos olarak çalışan ve insan kaçakçılığını tespit edip uyarılarda bulunan Güler Fidan ile eşinin merkeze çektirilmesi skandalın çok daha derin bağlantıları olabileceğini gün yüzüne çıkardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “işte size kaçakçılığın siyasi ayağı” diyerek yaşanılanlara tepkisini dile getirdi.

"Ödüllendirmeleri gerekirken cezalandırılmaları soru işareti yaratıyor"

CHP’li Ağbaba, konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle meclise soru önergesi verdi. Ağbaba önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Almanya Hannover Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak çalışan Güler Fidan’ın, 2020 yılının son aylarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla gelen "gri pasaport" sahibi 45 kişilik kafileden şüphelenip olayı mercek altına aldığı, Almanya'ya gidenlerin geri dönmediklerini sistemden tespit ettiği ve Başkonsolosu defalarca uyardığı, konunun insan kaçakçılığı ile ilgili olduğunu ısrarla anlattığı ve hem Ankara'ya hem de Almanya'daki 13 Başkonsolosluğa dağıtımlı bir mesajla, ivedi bir şekilde konunun Dışişleri'ne iletilmesi için çalışma yaptığı ancak Başkonsolos tarafından kaçakçılığı ortaya çıkaran konsolosluk çalışanı Güler Fidan ve eşinin merkeze çektirildiği iddia edilmektedir. İki diplomatın kaçakçılığı ortaya çıkardıkları için ödüllendirilmeleri beklenirken cezalandırılmaları kafalarda soru işareti bırakmaktadır ”

CHP'li Ağbaba'dan Bakan Çavuşoğlu'na sorular

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bakan Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:

-Almanya Hannover Başkonsolosluğunda çalışan diplomatların yurt dışına gri pasaportla insan kaçakçılığı yapıldığını ortaya çıkardıkları , bu çerçevede yazışmalar yaptıkları doğru mudur?

-Hannover Başkonsolosluğu'nda insan kaçakçılığı ortaya çıkarılmasına rağmen neden herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır?

-Almanya Hannover Başkonsolosluğunda konsolos yardımcıları olarak görev yapan Mehmet Fidan ve eşi Güler Fidan’ın şubat ayının 25’inde merkeze alındığı doğru mudur? Bu tasarrufun sebebi nedir?

-Konsolos yardımcılarının defalarca uyarmasına rağmen başkonsolosun bu konunun üzerine gitmemesi, hatta kaçakçılığı belgeleyen personelleri merkeze çektirmesinin sebebi nedir?

-Bu iddialar doğru ise bakanlık olarak bugüne kadar Başkonsolos hakkında hangi işlemleri yapmıştır? İlgili kişi hakkında soruşturma açılmış mıdır?

-Bugüne kadar yüzlerce kişinin elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtıkları ortaya çıkmasına rağmen, bakanlık olarak neden herhangi bir açıklama yapılmamıştır?

-Yurt dışına yapılan kaçakçılık bakanlığınızın ilgi alanında değil midir? Bir ülkenin onuru ve saygınlığı olan pasaportun itibarını korumak bakanlığınızın en temel görevi değil midir?

-Gri Pasaportla yurt dışına kaçan insanlarla ilgili, kaçış yapılan ülkelerle herhangi bir temasa geçilmiş midir?

-Yıllardır devam eden kaçakçılık konusunda bakanlığınızın bugüne kadar yaptığı çalışmalar nelerdir?