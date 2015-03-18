Almanya: Gerekirse Esad’la da görüşülmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, gerekirse Esad ile konuşulabileceğini söyledi. Süddeutsche Zeitung’a konuşan Steinmeier, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la diplomatik görüşmelere açık olunması gerektiğini belirtti. “Şiddete son vermenin yolu, müzakereler yoluyla siyasi bir çözümden geçiyor. Bu gerekirse Esad rejimi ile görüşmeleri de kapsıyor” ifadelerini kullandı.





Diplomatik baskı ve müzakere





Gazetenin haberinde, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın bugüne kadar uygulanan politikaların sonuç vermediği gerekçesiyle, BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın diplomatik çözüm arayışlarını desteklemenin en doğru yol olacağını savunduğu aktarılıyor. Alman Dışişlerine göre, askeri çıkmazdan kurtulmanın ve yeni bir siyasi hareket oluşturmanın yolu, sadece Esad üzerinde diplomatik baskı ve ciddi müzakereler yürütmekten geçiyor.

