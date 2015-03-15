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Dünya
Deutsche Welle

Kerry: Esad ile görüşmek zorundayız

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ABD’nin iç savaşın bitmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müzakere etmek zorunda olduğunu söyledi.

15 Mart 2015 17:49


Amerikan CBS televizyonunda pazar günü yayınlanan röportajda John Kerry “Sonunda müzakere etmek zorundayız. Her zaman Cenevre I süreci çerçevesinde müzakere etmekten yana olduk” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, konuşmasında Washington'un savaşı bitirecek siyasi bir çözüm çabalarını canlandırmaya çalıştığını vurguladı.

Esad rejimi ile parçalı Suriye muhalefeti ilk kez geçen yıl ocak ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen konferansta bir araya gelmişti. İki tur yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Görüşmelerle ilgili olarak Kerry, Beşar Esad'ın müzakere yapmak istemediğini belirtti.

Kerry, "Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna “Eğer Cenevre I'in hayata geçirilmesi üzerinde ciddi bir müzakere yürütmeye hazırsa elbette. Biz de onu bunu yapmaya zorluyoruz” yanıtını verdi.

Suriye'de yaklaşık 4 yıl önce barışçıl protestolarla başlayan ve bir iç savaşa dönüşen krizde en az 215 bin insan hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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