T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Almanya, eşini öldüren Türk'ü konuşuyor

Almanya’nın Siegen kentindeki merkez tren garında, cumartesi akşamı nikahsız eşi Aylin İkiz’in...

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Almanya’nın Siegen kentindeki merkez tren garında, cumartesi akşamı nikahsız eşi Aylin İkiz’in (18) boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı Ömer Yavuz (22), elinde 6 aylık çocuğu Caner ile geldiği Türk İslam Kültür Derneği’ndeki arkadaşlarına büyük bir soğukkanlılıkla, “Eşimi kestim” dedi.



Oğlunu alıp Türk derneğine giden Yavuz, “Eşimi kestim. Bebek size emanet” deyip kaçsa da kısa sürede yakalandı.ALMANYA’nın Siegen kentindeki merkez tren garında, cumartesi akşamı nikahsız eşi Aylin İkiz’in (18) boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı Ömer Yavuz (22), elinde 6 aylık çocuğu Caner ile geldiği Türk İslam Kültür Derneği’ndeki arkadaşlarına büyük bir soğukkanlılıkla, “Eşimi kestim” dedi. Tanık ifadelerine göre, tüyler ürperten cinayet şöyle gelişti:

Koblenz’de oturan çiftin kısa süre önce geçimsizlikten ayrıldığı, Ömer Yavuz’un cumartesi günü nikahsız yaşadığı eşi Aylin’i takip ettiği anlaşıldı.

Yavuz, kucağında bebekleri Caner olan Aylin İkiz’i, tren garında alt geçitte kıstırdı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, eşinin elindeki bıçağı gören Aylin İkiz, kaçmaya çalışsa da, 6 aylık oğluyla fazla uzaklaşamadı. Aylin İkiz’i saçlarından tutarak yere yatıran Yavuz, tünelden geçen yolcuların gözleri önünde genç kadınının boğazını kesti.


‘Teslim ol dedik’

Ağlayan oğlunu kucağına alarak üstü başı kan içinde garı terk eden zanlı, Türk İslam Kültür Derneği’ne gitti. Bebeği oradaki Türklere bıraktı. Koşar adımlarla burayı da terk eden Yavuz, kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yavuz’un bebeğini bıraktığı sırada dernekte bulunan imam Süleyman Yılmaz (69), yaşadıklarını şöyle anlattı: “Saat 16.00 sıralarındaydı. Elinde bir bebekle üstü başı kanlar içerisinde bir genç avluya girdi. Bebeği bir arkadaşa uzatarak, eşinin boğazını kestiğini söyledi. Arkadaşlar inanmak istemedi. Çok ciddi olduğunu, bebeğin künyesinde isiminin yazdığını söyledi. Teslim olmasını söyledik. Dinlemedi. ‘Artık o size emanet, gerekli yerlere verirsiniz’ deyip kaçtı. Kendisi yurtlarda yetim büyümüş. Şimdi çocuğu da yetim kaldı.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24