Almanya, eşini öldüren Türk'ü konuşuyor

T24

‘Teslim ol dedik’

Oğlunu alıp Türk derneğine giden Yavuz, “Eşimi kestim. Bebek size emanet” deyip kaçsa da kısa sürede yakalandı.ALMANYA’nın Siegen kentindeki merkez tren garında, cumartesi akşamı nikahsız eşi Aylin İkiz’in (18) boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı Ömer Yavuz (22), elinde 6 aylık çocuğu Caner ile geldiği Türk İslam Kültür Derneği’ndeki arkadaşlarına büyük bir soğukkanlılıkla, “Eşimi kestim” dedi. Tanık ifadelerine göre, tüyler ürperten cinayet şöyle gelişti:Koblenz’de oturan çiftin kısa süre önce geçimsizlikten ayrıldığı, Ömer Yavuz’un cumartesi günü nikahsız yaşadığı eşi Aylin’i takip ettiği anlaşıldı.Yavuz, kucağında bebekleri Caner olan Aylin İkiz’i, tren garında alt geçitte kıstırdı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, eşinin elindeki bıçağı gören Aylin İkiz, kaçmaya çalışsa da, 6 aylık oğluyla fazla uzaklaşamadı. Aylin İkiz’i saçlarından tutarak yere yatıran Yavuz, tünelden geçen yolcuların gözleri önünde genç kadınının boğazını kesti.Ağlayan oğlunu kucağına alarak üstü başı kan içinde garı terk eden zanlı, Türk İslam Kültür Derneği’ne gitti. Bebeği oradaki Türklere bıraktı. Koşar adımlarla burayı da terk eden Yavuz, kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Yavuz’un bebeğini bıraktığı sırada dernekte bulunan imam Süleyman Yılmaz (69), yaşadıklarını şöyle anlattı: “Saat 16.00 sıralarındaydı. Elinde bir bebekle üstü başı kanlar içerisinde bir genç avluya girdi. Bebeği bir arkadaşa uzatarak, eşinin boğazını kestiğini söyledi. Arkadaşlar inanmak istemedi. Çok ciddi olduğunu, bebeğin künyesinde isiminin yazdığını söyledi. Teslim olmasını söyledik. Dinlemedi. ‘Artık o size emanet, gerekli yerlere verirsiniz’ deyip kaçtı. Kendisi yurtlarda yetim büyümüş. Şimdi çocuğu da yetim kaldı.”