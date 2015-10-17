Almanya Dünya Kupası'na rüşvet iddiasını yalanladı



Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rüşvet dağıttığına ilişkin iddialara "Spiegel" dergisinin son sayısında yer alan haberde yer verildi.

Olaya Organizasyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer, DFB Başkanı Wolfgang Niersbach ve dönemin Adidas CEO'su Robert Louis-Dreyfus'un adının karıştığı ileri sürüldü.

Adidas yöneticisi Louis-Dreyfus'un temin ettiği 13 milyon markın başkanlığını Beckenbauer'in yaptığı Organizasyon Komitesi tarafından Asya ülkelerini temsil eden 4 delegenin oyu karşılığında rüşvet olarak dağıtıldığı iddia edildi. Böylece, 2000 yılındaki oylamada toplam 20 delegenin leyhte oyuyla Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının sağlandığı ileri sürüldü.

'Oylar satın alınmadı'

Almanya'nın 2006 organizasyonunun mali sorumlusu Horst R. Schmidt, rüşvet iddialarının doğru olmadığını savundu. Sky Televizyonu'na konuşan Schmidt, "Bir 'rüşvet kasası' hakkında bilgi sahibi değilim. Oylar satın alınmadı" dedi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) iddiaların araştırılacağını duyurdu. FIFA'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İddiaların çok ağır suçlamaları kapsadığı" belirtildi.

'Ödemede tutarsızlık var'

Alman Futbol Federasyonu (DFB), konuyla ilgili ilk açıklamasında "FIFA'ya yapılan 6,7 milyon euroluk bir ödemede tutarsızlıklar olduğunu" kabul etti. DFB, "sözkonusu paranın delegelerin oylarını satın alma amacıyla kullanılmadığını" savundu. İddialar hakkında kurum içi soruşturma başlatıldığını bildiren DFB, "iddiaların temelden yoksun olduğunun" vurgulandığı bir açıklamada daha yaptı.

Adidas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dönemin Adidas CEO'su Louis-Dreyfus 2009 yılında ölmüştü.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da konuyla ilgili açıklama yaptı. Maas, "İddialar tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Futbolseverler bunu hak ediyor" dedi.

'Yanıtlamaya değmez'

2000 yılında rüşvet aldığı iddia edilen Asyalı delegelerden biri hayatını kaybetti. "Spiegel" dergisi halen hayatta olan diğer üç delegeden görüş alma girişiminde bulundu. Bunlardan ikisi açıklama yapmayı reddetti. Güney Koreli Chung Mong-Joon ise "Sorularınız yanıtlanmaya değmez" karşılığını vermekle yetindi.

FIFA eski başkan yardımcısı Chung Mong-Joon, FIFA Etik Kurulu tarafından 6 yıl futboldan men cezası almış, ayrıca 100 bin İsviçre Frank'ı para cezasına çarptırılmıştı.

'FIFA savcıların ve FBI'ın elinde'

2006 – 2012 yılları arasında Alman Futbol Federasyonu'na (DFB) başkanlık yapan Theo Zwanziger ise FIFA Yürütme Komitesi'nin tüm üyelerini istifa etmeye çağırdı. Zwanziger, "FIFA savcıların ve Amerikan Federal Polisi'nin (FBI) elinde. Soruşturmanın dışında kalan ya da henüz görevden alınmayan tüm üyeler istifa etmelidir" dedi.