Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5-6 Eylül\'de Türkiye\'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, Türkiye\'nin AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

Çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmelerin yanısıra konuk Bakanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, Türkiye\'nin AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun 6 Eylül\'de Alman mevkidaşıyla birlikte İstanbul’daki Alman Lisesi’nin 150. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 2018/2019 eğitim-öğretim yılı açılışına katılacağı da bildirildi.



