Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Erdoğan'ın sözlerinin ardından eşim tehditler alıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki tartışmayla bağlantılı olarak ailesinin tehdit edildiğini ifade etti.

Gabriel, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın tarzı, belli ki bazılarını eşimi sıkıntıya sokmak, rahatsız etmek yönünde motive ediyor" diyerek, "bunun kötü bir sonuç" olduğunu söyledi.

Gabriel, "Bir devletin zirvesi, kişilere yönelik böyle bir tavır sergilemeye başlarsa, bizzat kişileri rahatsız etme hakkını kendinde görenler de maalesef çıkabiliyor" dedi.

Gabriel'in ailesine yönelik tehditlere daha önce de Rheinpfalz gazetesi yer vermişti. Bakanın, pazartesi günü seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Ludwigshafen'da yaptığı açıklamada, kendisinin Erdoğan ile yaşadığı tartışma bağlamında eşinin tehdit edildiğini aktardığı belirtilmişti.

"Eşimin telefonuna tehdit mesajları bırakıldı"

Rheinpfalz gazetesinin haberine göre Gabriel, Ludwigshafen'daki konuşmasında "diş hekimi olan eşinin muayenehanesindeki telesekretere tehdit mesajları bırakıldığını" belirtti.

Erdoğan'ın "Türkiye'yi demokratik olmayan bir devlete dönüştürdüğünü" belirten Gabriel, "Bir yıl önceki darbe girişimi kötüydü. Ama şimdi Erdoğan kendi darbesini yapıyor" dedi.

Türkiye'deki demokrasi hareketine destek

Almanya Dışişleri Bakanı diğer yandan, "Erdoğan ile aynı tarafta yer almayanlarla gelecekte daha sıkı bir işbirliği yapılması gerektiğini" söyledi. "Türkiye'nin yarısından fazlasının demokrasiden yana olduğunu ve Erdoğan'ı desteklemediğini" belirten Gabriel, "İnanıyorum ki Türkiye'de de birçok insan Avrupa ve Almanya'nın, Türkiye'de demokrasiyi desteklemesini ve öylece seyirci kalmamasını istiyor" diye konuştu.

"Türk-Alman dostluğu büyük bir hazine"

Türk-Alman ilişkilerini "büyük bir hazine" olarak tanımlayan Gabriel, "Erdoğan'ın milliyetçiliği körüklemek adına Almanya ile Türkiye arasındaki böylesi bir tarihi dostluğu tehlikeye atmasının son derece acı olduğunu" belirtti.

Ne olmuştu?

Erdoğan Almanya'da yaşayan Türk kökenlilere genel seçimlerde, "Türkiye'ye yönelik düşmanca tutum içindeki partilere oy vermeme" çağrısı yapmış, Gabriel sert tepki göstererek, "Bu, ülkemizin egemenliğine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir müdahaledir" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, Gabriel'in açıklamasına da yanıt vererek, "Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil. Kalkıp bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın?" ifadelerini kullanmıştı.