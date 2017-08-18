Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere: Türkiye düşmanlığı yapan partilerin hiçbirine oy vermeyin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Almanya'da yapılacak seçim için Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Hristiyan Demokratlar, 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırım' telaşına düştüler. Almanya'daki tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, hataya düşüp bunlara sakın ola oy vermeyin. Sakın" ifadesini kullandı.

Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türkiye ile Almanya arasındaki sorunda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın stratejisidir" diyen Erdoğan, "Almanya, şu ana kadar iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye'yi ve diğer Avrupa ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Almanya, AB müktesebatına uymayan ülke durumuna düşmüştür. Biz vize konusu olmuştur ve AB sözüne uymamıştır. Türkiye'ye ödeme vaadinde bulundukları para, bizim bütçemize girmeyecekti. 3.6 milyar Euro söz vermişlerdi. Bu parada 825 milyon arazide kullanılıyor. 30 milyar Euro'yu aştı bizim harcamamız.

"Sakın ola bunlara oy vermeyin"

25-30 gün sonra yapılacak seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırım telaşına düşmüşlerdir. Almanya'daki tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Bunlara sakın ola oy vermeyin hataya düşüp. SPP, Hristiyan Demokratlar, Yeşiller... Sakın. Türkiye düşmanı olmayan partilere oy verin. Bu artık Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımın onur mücadelesidir.

"Bu işi değiştirecek olan 1 milyon Türk seçmendir"



İşte bunu özellikle de Hamburg zirvesinde konuştuk. Kendilerine çok açık açıklamalarımıza rağmen hala aynı kafadalar. Değişen bir şey olmadığına göre asıl bu işi değiştirecek olan, 1 milyon Türk seçmeni. Ben Türk seçmenlerimize, Türkiye'ye bu denli saldıran siyasi partilere karşı sandıkta oy kullanırken gerekli dersi vermeleri çağrısı yapıyorum. AB ülkeleri ile asla kavgalı olmadık. Ama bizim haysiyetimizle, onurumuzla kusura bakmayın hiçbir ülkeyi oynatmayız.

"Barselona saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Barselona'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. DEAŞ'ı lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. İçeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Ülkemizde de aynı şekilde. Fakat Batı, adımlarını bizim gibi kararlılıkla atmıyor. Umarım onlar da adımlarını daha kararlı atar ve birlikte bu mücadeleyi sürdürürüz.

"Onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz"

Biz şu anda üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Biz notamızı verdik ve gerekli adımlarını atmalarını istiyoruz. Almanya kendi vatandaşlarını isterken farklı bir üsluba bürünüyorsa biz de istiyoruz. Üstelik onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. Hala bekliyoruz, onların burada 3-5 tane tutuklusu var, sürekli onları istiyorlar. Onların yargısı varsa bizim de yargımız var.



"Torunumun adını kızım koydu"

Kızım koydu adını, eşiyle beraber. Çok tatlı, çok hoş. Allah'ım inşallah bunların sayısı daha da çoğalsın. Benim milletimin sayısının yükselmesi lazım. Darısı sizin de başınıza. Bilmiyorum adımları attınız mı? Atın artık.

