Almanya'dan Türkiye'ye Gergerlioğlu ve HDP'ye kapatma davası tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) HDP'ye yönelik açılan kapatma davasını kınayarak bu durumu, "hukukun üstünlüğü konusunda şüphe uyandırmak" olarak tanımladı.

Euronews'in aktardığına göre; Maas, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'li diğer birçok milletvekiline ve parti üyesi aleyhine açılan ceza davaları, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sorgulayan bir evrimin parçasıdır" dedi.

Ayrıca Alman Bakan, HDP'nin kapatılması girişimden derin endişe duyduğunu dile getirdi.