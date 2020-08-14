Almanya'dan Türkiye ve Yunanistan’a doğrudan diyalog kurma çağrısı

Alman hükümetinden AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Doğu Akdeniz’deki gelirime ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’a doğrudan diyalog kurma çağrısı gelirken Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırma kararına ilişkin de, “Fransa'nın bu adımını not ettik” denildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkabilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu.

Seibert, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, “Fransa’nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ise Türkiye ve Yunanistan’a yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor.

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