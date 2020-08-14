Almanya'dan Fransa'nın Doğu Akdeniz politikasına destek yok

Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Doğu Akdeniz, Belarus, Lübnan ve Venezuela'daki gelişmeleri ele almak için videkonferans aracılığıyla bir araya geldi.

AFP'ye konuşan Avrupalı yetkililer göre, Almanya, Fransa'nın Doğu Akdeniz bölgesinde askeri varlığını artırmasına sıcak bakmıyor. Bölgede tansiyonun yükselmesini istemeyen Berlin, Ankara'nın yeniden sığınmacılara sınırı açmasından çekiniyor.

AB bakanları, Türkiye'ye karşı alınacak önlemler için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e yetki verdi.

Borrell, 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak AB toplantısında, ekonomik yaptırımlar dahil Türkiye'ye karşı alınabilecek kararları açıklaması gerekiyor. Fakat olası yaptırımların uygulanması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor.