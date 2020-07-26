Almanya'dan tatilciler için önlem: Dönüşte zorunlu Covid-19 testi gündemde

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Almanya'da son günlerde açıklanan günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının son iki ayın en yüksek seviyeye çıkması, yetkilileri harekete geçirdi. Yurt dışından gelen yolculara ücretsiz Covid-19 testi sunulurken hükûmet hukuki şartları sağlaması durumunda 'yüksek riskli' ülkelerden gelenlere testi zorunlu kılmayı gündemine aldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hükûmetin kişilerin haklarını ihlal etmeden virüsün yayılımını durdurmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Spahn, "Bir insanı test olmaya zorunlu kılmanın hukuki açıdan mümkün olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.ç

Spahn ve 16 eyaletin sağlık yetkilisi, tatilden dönenlere ilk olarak ücretsiz Covid-19 testi sunulmasına karar verdi. Buna göre Türkiye, ABD ve Brezilya gibi, Almanya'nın 'yüksek riskli' olarak açıkladığı ülkelerden gelen vatandaşlar hemen Covid-19 testi olabilecek. Testi negatif çıkan yolcunun 14 gün karantinada kalması gerekmeyecek.

Almanya'da vakalar artıyor

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, Almanya'da günlük Covid-19 vakaları cuma günü 815 arttı. Bu sayı, Mayıs ortasından bu yana en yüksek günlük vaka oldu. Cumartesi günü de 781 Koronavirüs vakası kaydedildi.