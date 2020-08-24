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Koronavirüs

Almanya'dan Paris ve Fransız Rivierası’ndaki bölgelere seyahat uyarısı

24 Ağustos 2020 23:46

Almanya, artan korona virüs vakaları nedeni ile Fransa’nın başkenti Paris’e ve Fransız Rivierası’nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayımladı.

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden başlattı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan Koronavirüs vakaları nedeni ile Fransa’nın başkenti Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi ile Fransız Rivierası’nda yer alan Marsilya ve Nice'in de içinde bulunduğu güney bölgesi Provence-Alpes-Cote-d'Azur'a gereksiz turist gezileri yapılmaması konusunda seyahat uyarısı yayımlandı.

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