Almanya'dan iyi haber: Hafta sonu iyileşenlerin sayısı yeni Koronavirüs vakalarını geçti

Almanya'da hafta sonu itibariyle yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanıp iyileşenlerin sayısı, enfekte kişi sayısını geçti.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da pazar günü 60 bin 200 iyileşen Koronavirüs hastası tespit edildi. Ülkedeki kayıtlı vaka sayısı ise 57 bin 606 olarak kaydedildi.

Almanya'da Koronavirüs salgını yayılmaya başladığından beri 120 bin 479 kişinin iyileştiği salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 673 olduğu biliniyor. Almanya, dünya genelinde en fazla enfekte kişi sayısının olduğu 5'inci ülke olsa da Koronavirüs'ten etkilenen diğer ülkelere göre düşük bir ölüm oranına sahip.

Koronavirüs salgını başladığından bu yana Almanya'nın yaygın test yapmasının yanısıra ülkedeki yoğun bakım yatak seviyesi birkaç hafta içinde 2 katına çıkarıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, sert kısıtlama kuralları duyurarak sosyal mesafenin sağlanması, 2 kişiden fazla bir araya gelmelerin yasaklanması kararı aldıklarını duyurdu.

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Salgına ilişkin olumlu gelişmeler gelse de Almanya'nın normal hayata aşamalı olarak dönmesi planlanıyor. Bilim kurulunun tavsiyesine göre atılacak adımlar Almanya'da çarşamba günü görüşülecek.