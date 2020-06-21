Almanya'daki mezbahanın Covid-19 salgınında vaka sayısı 1000'i aştı

Almanya'daki bir mezbahada çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1000'i geçti. Firma yetkilileri yaşananlarla ilgili özür dilerken mezbahalarda çoğunlukla göçmenlerin çalıştırıldığı, sıkışık alanlarda yaşadıkları belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, geçen hafta Almanya’nın Hamburg kenti yakınlarında bulunan bir mezbahada çalışanlarda corona virüsü tespit edilmişti. Ülke çapında 19 tesise sahip olan firmanın konuya ilişkin yaptığı açıklamada toplam 1029 vaka tespit edildiği belirtildi.

Mezbahalarda çoğunlukla göçmenlerin çalıştığı ve bu göçmenlerin şirketin sağladığı evlerde sıkışık şekilde yaşadıkları ifade ediliyor.

Toennies adlı firmadan yapılan açıklamada, “Her şeyi doğru yaptığımızı düşünmüştük. Bir girişimci olarak sadece özür dileyebilirim. Yaşananlardan tamamen biz sorumluyuz” denildi.

Almanya’da mezbahalardan kaynaklanan yeni vakalar sonrası fuarlar dahil birçok toplu etkinliğin yapılması ekim ayı sonuna kadar yasaklanmıştı.