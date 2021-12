Almanya'da Prof. Koray Çalışkan'a "Çığıraçan Sosyal Bilimsel Araştırma Ödülü"

Stratejik Tasarım ve Yönetim Profesörü Koray Çalışkan, Berlin Bilim Haftası'nda Falling Walls etkinliğinde "Çığır Açan Sosyal Bilimsel Araştırma Ödülü"ne layık görüldü.

Çalışkan'ın araştırması, kripto para birimlerinin, topluluklarının, blok zincirlerinin ve pazarlarının önemine yeni bir ışık tutuyor. Araştırması, tarihsel olarak yeni bir para formu olan Data Money'i bularak, kripto para birimlerinin blok zincirlerin kamu muhasebe alanlarında özel olarak veri gönderme hakkından para kazanmaya dayandığını gösteriyor.

Koray Çalışkan kimdir?

Koray Çalışkan, The New School'da Stratejik Tasarım ve Yönetim alanında Doçent ve Journal of Cultural Economy'nin Yardımcı Editörüdür. Parsons'ta Stratejik Tasarım ve Yönetim lisansüstü programının Yardımcı Direktörüdür. Çalışkan doktorasını MESA'dan Malcolm Kerr Sosyal Bilimler Ödülü'nü kazandığı NYU Siyaset Bölümü'nden üstün bir başarı ile yaptı. Market Threads adlı kitabı Princeton UP'den çıktı. Veri Parası başlıklı bir sonraki kripto para birimi kitabı Columbia UP'den çıkacak. Şimdi ise dijital reklamların ekonomik sosyolojisi üzerine çalışıyor.

Falling Walls nedir?

Berlin Duvarı'nın Yıkılışının yıldönümüne denk gelen, Berlin, Almanya'da her yıl düzenlenen bir bilim etkinliğidir. Bir günlük bilimsel konferans, çok çeşitli alanlardan uluslararası bilim adamlarının araştırma çalışmalarını sergiliyor.

Koray Çalışkan'la ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayın