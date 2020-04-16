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Koronavirüs

Almanya'da Oktoberfest'in iptal edilmesi gündemde

16 Nisan 2020 15:13

T24 Dış haberler

Almanya'nın en ünlü geleneklerinden biri olan bira festivali Oktoberfest'in bu sene yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

İçinde festivalin orijinal merkezi Münih kentinin de bulunduğu Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder, "Mevcut şartlarda bu boyutta bir festivalin yapılabileceğine pek de ihtimal vermiyorum. Çok çok skeptik yaklaşıyorum" dedi.

Oktoberfest için her sene onlarca ülkeden yüz binlerce turist Almanya'ya akın ediyor.

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 900 yeni vaka tespit edildi ve 315 kişi hayatını kaybetti. Salgın boyunca Almanya'da 130 binden fazla vaka tespit edildi ancak bu hastaların yarısından fazlası Covid-19'u yendi.

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