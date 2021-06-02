Almanya'da Koronavirüs'te üçüncü dalganın kırıldığı duyuruldu

Almanya'da hükûmetin pandemiyle mücadelesinde rol alan Robert Koch Enstitüsü, ülkede Koronavirüs'ün üçüncü dalgasının kırıldığını açıkladı. Almanya'da yeni enfeksiyon sayılarının sonbahardan bu yana en düşük seviyesine geldiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya'da günde 900 bin ile bir milyon arasında Koronavirüs aşısı uygulanıyor. Aşılama programı hızla ilerlerken günlük yeni vaka sayısı sonbahardan bu yana en düşük seviyesine geldi.

Robert Koch Enstitüsü, salgında üçüncü dalganın kırıldığını açıkladı.

Öte yandan virologlar nüfusun yüzde 70'i iki doz aşı olmadan temkinli olmaya devam edilmesi gerektiğini belirtiyor.