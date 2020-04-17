Almanya'da Koronavirüs bulaşma hızı düşmeye devam ediyor; Sağlık Bakanı "Salgın kontrol edilebilir durumda" dedi

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 138 bini aştığı Almanya'da 1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı yine düştü. Robert Koch Enstitüsü, Covid-19 hastalarının 1 kişiden daha az insana hastalığı bulaştığını duyurdu.

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Koronavirüs salgınının boyutunun belirlenmesinde önemli bir faktör olan yayılma hızında düşüş yaşandı. Covid-19 hastalarının 1 kişiden daha az insana hastalığı bulaştığını duyuruldu. Enstitü, “R numarası çok büyük öneme sahip çünkü bu rakam hasta bir kişinin hastalığı başkasına bulaştırma oranını anlatıyor. Şu an bizde bu oran 0.7 seviyesinde” açıklamasını yaptı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn de bugün yaptığı basın açıklamasında bu haftanın her gününde iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu söyledi. Spahn, "Salgın bugün itibariyle kontrol edilebilir hale geldi" dedi.

Spahn, Koronavirüs vakalarının tespit edilebilmesi ve kontrol edilebilmesi için kullanılacak takip uygulamasının 3-4 hafta içinde akıllı telefonlara yüklenebileceğini söyledi. Spahn aynı zamanda ayda 10 milyon maske üretecek firmalarla anlaştıklarını söyledi.

Hastalığın yeniden yayılma hızı ile ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel’den çarşamba günü katıldığı basın toplantısında bu oranın “1” seviyesinin altında olması gerektiğini söylemişti. Merkel, “Eğer bu oran 1.1’e bile çıksa Almanya sağlık sistemi çok ciddi bir baskı altına girebilir” demişti.

Almanya, salgında normal hayata aşamalı olarak geçişin planlaması evresine geçti.

RO kat sayısı nedir?

Türkçe karşılığı temel çoğalma ya da üreme sayısı olan R0, virüsün bulaştığı bir kişinin, virüsün ortaya çıkmadığı bir ortamda bunu kaç kişiye bulaştıracağını gösteriyor.

Örneğin, bu sayının 3 olduğu bir durumda; virüsü taşıyan kişinin, herhangi bir önlem alınmaması halinde, virüsü taşımayan ya da aşı olmamış kişilerin bulunduğu, yani virüsün daha hiç var olmadığı bir ortamda 3 kişiye daha bulaştıracağı anlamına geliyor.