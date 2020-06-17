Almanya'da bir mezbahanedeki 400 işçinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

BBC Türkçe

Almanya'nın batısındaki Gütersloh'ta bulunan bir mezbahanede çalışan 400 işçiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tennies'teki bir başka tesiste yapılan testlerin sonuçlarının da beklendiği bildirildi.

Almanya'da şu ana dek, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya kıyasla çok daha az sayıda, 9 bin kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

Ancam ülke hala belli noktalardaki salgınlarla mücadele ediyor. Magdeburg'da da 180 kişinin pozitif çıkmasının ardından, bazı okullar ve çocuk parkları kapatılmıştı.

Berlin'in Neukölln semtinde de bir apartmanda salgın görülmesinden sonra, en az 300 hane karantinaya alındı.