Almanya'da bağlama enstitüsü kuruluyor

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun girişimiyle Wuppertal Müzik Yüksek Okulu'nda bağlama ders olarak öğretilecek. Alevi Birlikleri Başkanı Hüseyin Mat, üniversitede bağlama kürsüsü kurulacağını, bunun Avrupa'da ilk olduğunu söyledi.

Anadolu ve Rumeli halk kültüründe derin etkileri olan bağlamanın Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF) girişimleriyle Köln'deki Wuppertal Müzik Yüksek Okulu'nun ders müfredatına da gireceği iddia edildi.

Konuyla ilgili gelişmeyi AABF Başkanı ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Eşit Başkanı olan Hüseyin Mat, sosyal medya yaptığı paylaşımla duyurdu.

Üniversitede kürsüsü olacak

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’in haberine göre, konuyla ilgili üniversite yetkilileriyle karara varılan online toplantının görüntüsüne de yer veren Mat, yaptığı iki ayrı paylaşımda şu bilgileri aktardı:

"Kültür ve sanat adına attığı dev bir adım kutsal enstrümanımız olan bağlamanın üniversitelerde bir bilim dalı olarak kabul görülmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz toplantıda, AABF ve Köln/ Wuppertal Müzik Yüksek Okulu (HfMT) olarak birçok ortak karar almış bulunmaktayız.

Konservatuar kurma çalışmalarımız dahilinde Köln ve Wuppertal Müzik Yüksek Okullarıyla birlikte bağlama merkezli ortak projelerin önümüzdeki sömestrda hayata geçirilmesiyle birlikte bağlamanın üniversitelerde pedagojik ve sanat dalı olarak kürsülendirilmesi kararlaştırıldı."

"Bağlamanın Aleviler için kutsal bir enstrüman olduğunu söyledik"

Hüseyin Mat, yaptığı değerlendirme bu konudaki talebin kendilerinden geldiğini belirtti.

"Bağlamanın Aleviler için kutsal bir enstrüman olduğunu, önemli bir yere sahip olduğunu söyledik" diyen Mat, kendilerinin talepte bulunduğunu ifade etti ve şunları kaydetti:

"Bu durum onların ilgilerini çekti. Onlar da 28 Eylül 2019 tarihinde Köln Arena'da 'Yol Bir, Sürek Bin / Barış Senfonisi' etkinliğimize katıldı ve bizimle bu çalışmayı başlatmak istediklerini iletti. Bu etkinlikle beraber sertifikalı bağlama orkestrası ve koro çalışmalarımızı hayata geçirdik. Aynı zamanda akademisyen hocalarımızla birlikte üniversite ve Kuzey Ren Kuzey Ren-Vestfalya'daki müzik yüksek okullarıyla bağlama merkezli eğitim modelleri üzerine görüşmelerimiz oldu. Gelinen aşamada üniversitelerle ortak ve somut kararlar almış bulunuyoruz. Akademik alanda aşamalı olarak sürecek ortak çalışmalarımız, önümüzdeki sömestr başlayacak."

Çalışmaların başında Kemal Dinç olacak

Mat, "Avrupa'da başka okullarda da bağlama eğitimi var mı?" sorusunu "Bağlama Ana Sanat Dalı" adı altında Baden Württenberg Pop Akademi'de lisans eğitimi verildiğini ancak şimdi ilk defa bir üniversitede kürsüsünün kurulacağını aktardı.

Mat, eğitmenler noktasında üniversiteye destek vereceklerini çalışmaların başında AABF eğitim sorumlusu Kemal Dinç'in de olacağını kaydetti.

Dersin seçmeli olacağını belirten Mat, son olarak konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde üniversite tarafından yapılacağını kaydetti.