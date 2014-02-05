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Almanya basını: Merkel, Erdoğan'ın çekiciliğine karşı şerbetli

Alman basını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretine geniş yer verdi. Gün içinde haberler sürekli değişen başlık ve içeriklerle verildi

05 Şubat 2014 01:19

Alman medyası, Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda istediği desteği ön plana çıkardı. Buna karşın umduğunu bulamadığı belirtildi. Ayrıca Başbakan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde asıl amacının seçim kampanyası olduğu ileri sürüldü. 
Die Welt: Merkel, Erdoğan'ın Çekiciliğine Karşı Şerbetli, Başbakanlıkta Erdoğan kendini çok uysal gösterdi.  Almanya'da yaşayan Türklerin uyumu konusunda dil döktü. Buna rağmen Şansölye Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda sert bir tutum takındı.
Bild: Erdoğan'a Karşı Türklerin Protestosu, Berlin'deki Tempodrom'da Türk Başbakan Erdoğan 4 bin kişiye konuşma yapacak. Erdoğan burada seçim kampanyası yapmak istiyor. Çünkü Almanya'daki Türkler bu yıl ilk kez, Türkiye'deki seçimlerde oy kullanacaklar. Erdoğan artık daha fazla Başbakan olarak kalmak istemiyor, Cumhurbaşkanı olmak istiyor.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): Merkel, Erdoğan'a Yüz Vermedi, Sıcak sözler yerine mesafe: Berlin'de Türk Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Almanların desteğini istedi. Başbakan Merkel, buna soğuk kaldı.  
TAZ: Erdoğan Almanya'yı Ziyaret Ediyor, Türk Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin AB'ye üyeliği için propaganda yaptı. “Yargının üzerine gittiği” eleştirisini kabul etmedi.
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ): Merkel, Erdoğan'ı Atlattı, Erdoğan ülkesinin AB üyeliği konusunda propaganda yapmak istiyor. Fakat Merkel konuğu ile Türkiye'deki yolsuzluklar ve insan hakları ihlalleri üzerine konuşmayı tercih ediyor. 
NTV: Her şeyin ucu açık kaldı, Merkel muhataplarını güzel kelimelerle terslemek konusunda uzmandır. Bununla bu kez Erdoğan karşılaştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı “komplo” Başbakanlığa takip etti. Çalışma yemeği için Angela Merkel'e giderken kendisini protesto eden yüzlerce kişiyi görmek zorunda kaldı. Islıkları ve protesto seslerini duydu. Bunlar Erdoğan'ı Başbakanlık'ta neyin beklediğinin habercisiydi: Ret ve hayal kırıklığı.
Die Zeit: Erdoğan AB Üyeliği İçin Almanya'nın Desteğini İstedi, Erdoğan: “AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. AB, Türkiye olmadan geleceğini şekillendiremez.”
Focus: Merkel ile Erdoğan Türkiye'nin AB üyeliği konusunda hemfikir değil, Hükumet karşıtlarına yönelik sertlik ve yargının bağımsızlığına sınırlama: Bu tür haber başlıkları Türkiye ile üyelik müzakereleri için toksin. Merkel de bu konuda tereddütlü.
Der Spiegel: Erdoğan'ın İki Yüzü, Merkel'in yanında kibardı. Türk Başbakan Erdoğan Berlin'de iç politik problemleri örtbas etti. Şov yaptı. Onun için söz konusu olan Almanya'daki yüz binlerce seçmen.
Hannoversche Allgemeine Zeitung: Erdoğan: “Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var.” Ankara'da Türk Başbakan'ın önünde çözülemez problemler ve önemli seçimler var. Erdoğan Berlin'deki dostlarından güçlü destek bekliyor.  

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