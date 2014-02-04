Berlin'de Erdoğan'a destek ve protesto



Almanya ziyareti kapsamında Berlin'de temaslarını sürdüren Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, salı akşam saatlerinde Tempodrom'da Almanya'daki Türk toplumuna seslenirken, konuşmasından bir kaç saat önce Berlin Brandenburg Kapısı önünde binlerce kişi AKP hükümeti karşıtı gösteri düzenledi.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bir çok farklı protesto gösterisi yapılırken, en kalabalık gösteri, Berlin Alevi Toplumu tarafından "Özgürlük, Eşitlik ve Demokrasi" sloganıyla düzenlendi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun desteklediği protesto gösterisine yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

'Türk vatandaşları kendileriyle gurur duysun'

Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) düzenlediği "Büyük Berlin Buluşması" adlı organizasyonda konuşmasına, vatandaşlara teşekkürlerini sunarak başladı. Türkiye Başbakanı, Başbakan Angela Merkel'in ikili görüşmede özellikle altını çizerek iletilmesini istediği selamı da iletti.

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla koştuğunu ve 2023 yılına doğru kararlı şekilde yükselmeye devam ettiğini" belirtti. Türkiye Başbakanı Almanya'daki Türk vatandaşlarına göğüslerini gere gere kendileriyle ve aynı zamanda mensup oldukları millet ve ülkeyle gurur duymalarını istediğini ifade etti.

'Ekonomimizde sorun yok'

Erdoğan ekonomik gelişmeye atıfta bulunarak, "Bugün babalarınızın ve dedelerinizin size bıraktığından çok daha farklı bir ülke var. Ekonomisiyle aktif bir ülke var. Ocak ayının ihracat rakamları açıklandı. Ellerini avuşturanlara şimdi Berlin'den sesleniyorum; Türkiye 2014 yılına ihracatta tüm zamanların aylık rekoruyla giriyor" dedi.

Kapatılan tüm kapılara karşılık yeni kapılar bulunduğunu söyleyen Erdoğan, Türk pasaportunun sınır kapılarında büyük itibar görmeye başladığını söyledi. Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin ekonomileri çökerken, Türkiye'nin OECD raporlarına göre ilk beşte yer aldığını" belirtti.

'Yolsuzluğun olduğu ülkede bunu yapabilir misiniz?'

17 Aralık'taki yolsuzluk skandalına dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, AKP hükümetinin yaptığı icraatların yolsuzluk yapılan bir ülkede mümkün olamayacağını vurguladı, yolsuzluk iddialarının arkasında farklı bahaneler olduğunu ifade etti.

"Yolsuzluğun olduğu bir ülkede 230 milyar dolarlık milli gelir nasıl 800 milyar doların üzerine çıkarılabilir?" diyen Erdoğan "Göreve geldiğimizden beri üniversite öğrencileri 45 lira burs alıyordu. Şimdi kredi yurtlar kurumunda bursuyla beraber 520 lira veriyoruz. Yolsuzluğun olduğu ülkede bunu yapabilir misiniz?" diyerek sözlerine devam etti.

'Milli değerlere darbe'

Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde içinde bulunduğu siyasi sürece de değinerek, Gezi Parkı olayları ve ardından "darbe" olarak nitelendirdiği 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla Türkiye'nin milli değer ve kurumlarına saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Almanya'daki Türklerin tüm sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez sandığa gidecek vatandaşlara, Alman makamlarıyla yapılan çalışmalar neticesinde yedi ayrı bölgedeki dev salonlarda sandıklar kurulacağını ve her turda dört gün süreyle oy kullanılabileceklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Avrupa'ya vizesiz seyahatin üç yıl sonra başlatılabileceğini de sözlerine ekledi.