Almanya Başbakanı Merkel: Pandeminin hâlâ başlangıcındayız, uzun süre Koronavirüs'le yaşamak zorunda kalacağız

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınının "hâlâ başlangıç evresinde" olduğunu ifade etti.

Almanya'nın yasama organı Bundestag'da konuşan Merkel, "Pandeminin son evresinde değiliz, hâlâ başındayız. Uzun süre bu virüsle yaşamak zorunda kalacağız" dedi.

Merkel, bazı yerel yönetimlerin işletmeleri açma kararının ardından insanların sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat etmeye başladığı konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

"Veriler umuda sebebiyet verdi, bu yüzden şunu söylemem gerektiğini hissediyorum; mevcut durum çok kırılgan" diyen Merkel, "İnce buz üzerindeyiz, çok ince buz" dedi.

Merkel, halkın disiplini koruyabilmesi durumunda normal hayata daha çabuk dönüleceğini ifade etti.

Alman sağlık sisteminin şu ana kadar krizle iyi mücadele ettiğini ifade eden Merkel, "Her Korona hastası en iyi ve en insancıl muameleyi görüyor. Hastalığı en ağır şekilde geçirenler de dahil" dedi.

Koronavirüs salgınının dünyanın farklı ülkelerindeki ekonomik etkilerine de değinen Almanya lideri, Berlin'in diğer ülkelere destek için Avrupa Birliği bütçesine daha fazla yatırım yapmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.

Merkel, geçen haftalarda ABD'nin fon sağlamayı kestiği Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) desteklemeye devam edeceklerinin de sinyalini verdi. Almanya lideri, "Özellikle Afrika'da olmak üzere birçok yerde DSÖ çok önemli işler yapıyor. DSÖ'yü vazgeçilemez bir partner olarak gördüğümüzü vurgulamak isterim" dedi.

Almanya; ABD, İspanya, İtalya ve Fransa'nın ardından dünyada en çok Covid-19 vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ancak Almanya, yüksek vaka sayısına rağmen ölüm sayısının çok düşük tutmayı başardı. Ülkede 150 binden fazla vaka görüldü ve 5 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Hastaların yaklaşık 92 bini iyileşti.

Almanya, sosyal mesafe uygulamalarını kademeli olarak düşürecek bir plan yürürlüğe soktu. 4 Mayıs'ta ülke genelinde okullar son sınıf öğrencileri için açılacak, daha sonra diğer öğrencilerde okulda eğitime dönecek. Merkel ve eyalet liderleri 30 Nisan'da 3 Mayıs'tan sonra hangi önlemlerin azaltılacağı konusunda bir görüşme yapacak.