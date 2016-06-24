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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel: İngiltere AB üyeliği sorumluluğunu son güne kadar yerine getirmek zorunda

"Gelecekte de İngiltere ile işbirliğini dostça devam ettirmeliyiz"

24 Haziran 2016 16:42

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'deki referandumdan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. "Sözleşmeler devam ettiği sürece sorumluluğu, üyeliği devam edecektir ve bu sorumluluğu son güne kadar sürdürmeye yükümlüdür, bu her iki taraf için de geçerlidir" diyen Merkel, "Bizim yapmamız gereken İngiltere’nin işbirliğini dostça devam ettirmek ve Alman vatandaşlarının ekonomik çıkarlarını dikkate almamız gerekiyor" ifadesini kullandı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de "Avrupa için üzücü bir gün" değerlendirmesini yaptı. Steinmeier, "İngiltere'den gelen haber gerçekten iç karartıcı" yorumu yapmıştı. 

Merkel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu dayanışma ve bu Roma sözleşmelerine hitaben 60 yıl öncesinde bu fikir devam etmektedir. Biz hepimiz dünyanın huzursuzluk içinde olduğunu, aynı zamanda bunu Avrupa’da da hissediyoruz, krizleri, savaşları. Binlerce, o kadar çok insan yerlerinden edildi ve öldürüldü ki, Almanya çok özel bir ilgisi ve sorumluluğu vardır. Bu birliğin devam etmesi anlamında, Donald Tusk’a, François Hollande ve Matteo Renzi’yi Berlin’e davet ettim. Pazartesi ise diğer üye ülkelerle Brüksel’de bu konuyu ele alacağız. AB sözleşmelerinde bu düzen ve süreç belirlenmiş durumda.

Bunun neticesinde İngiltere’nin çıkışıyla ilgili kararlar ona göre alınacaktır. Bu sözleşmeler devam ettiği sürece sorumluluğu, üyeliği devam edecektir ve bu sorumluluğu son güne kadar sürdürmeye yükümlüdür, bu her iki taraf için de geçerlidir. Bizim yapmamız gereken İngiltere’nin işbirliğini dostça devam ettirmek ve Alman vatandaşlarının ekonomik çıkarlarını dikkate almamız gerekiyor. 

Doğru cevabı verebilmek için bütün federal hükümet üyeleriyle kendimi bu konuya angaje ediyorum.

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