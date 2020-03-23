Almanya Başbakanı Merkel'in Koronavirüs testi negatif çıktı

Kendisine aşı yapan doktorun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktığı için kendini karantinaya alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in test sonucu negatif çıktı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'e yapılan ilk Koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını bildirdi. Seibert, ilerleyen günlerde başka testlerin de yapılacağını açıkladı.

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, bugün telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini dile getirmişti.

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