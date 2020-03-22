Almanya Başbakanı Angela Merkel, Koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisine aşı yapan doktorun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktığı için kendini karantinaya aldı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeni merkez üssü olan Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor.

Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, bugün yapmış olduğu açıklamada Almanya Başbakanı Angele Merkel'in kendisini karantina altına aldığını duyurdu.

Sözcü Seibert, Merkel’in geçtiğimiz cuma günü doktora gidip aşı vurulduğunu, aşı vuran doktorun Koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Merkel, bugün yaptığı basın toplantısının ardından kendisini karantinaya aldığını duyururken, hükümet işlerini evden yürütmeye devam edeceğini bildirdi.