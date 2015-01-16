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Yaşam
Deutsche Welle

Almanlar tatil için nereleri tercih ediyor?

Almanlar tatil için en çok ülkelerini tercih ediyor. Almanların tatil yapmayı sevdikleri diğer ülkelerse İspanya, İtalya, Türkiye ve Avusturya.

16 Ocak 2015 16:25


Kısa adı FUR olan tatil ve seyahat araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre dünya genelindeki krize rağmen Almanlar tatillerini aksatmıyorlar. Şirket yetkilisi Prof. Dr. Martin Lohmann Stuttgart'ta yarın başlayacak Seyahat Fuarı'nın (CMT) açılışı öncesinde yaptığı açıklamada, anket yaptıkları Almanların yüzde 42'sinin bu yıl daha önce hiç gitmedikleri bir yeri tatil için tercih ettiğini belirtti. Lohmann Almanların geçen yıl toplam 72 milyon seyahate çıktıklarını ve tatil için toplam 66 milyar euro harcadıklarını vurguladı. Bu da Almanların seyahat harcamalarının 2013 yılına göre artıtığını gösteriyor.

Almanlar hangi ülkeleri tercih ediyor?

Tatil ve seyahat araştırma şirketi FUR'un yaptığı ankete göre Almanların üçte biri tatil için ülkelerini tercih ediyor. Almanya'yı İspanya, İtalya, Türkiye ve Avusturya takip ediyor.

Stuttgart'ta yarın başlayacak Seyahat Fuarı CMT'ye bu yıl rekor katılım bekleniyor. 2000 katılımcınin yeralacağı ve 25 Ocak'a kadar sürecek olan fuarı 220 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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