Almanlar savaşın yayılmasından endişeli

Alman kamu televizyonu ARD tarafından yaptırılan "Almanya'da Trend” adlı araştırmaya göre Almanların büyük bölümü Suriye'deki iç savaşın bölgenin dışına çıkmasından endişe ediyor.

Perşembe akşamı açıklanan araştırma sonuçları, ankete katılanların yüzde 72'sinin bu yönde bir endişe taşıdığını ortaya koydu. Her üç katılımcıdan ikisi Suriye iç savaşının ABD ile Rusya arasındaki gerilimi tırmandırabileceği endişesini taşıyor.

Ankete katılan her dört kişiden biri ise Suriye iç savaşının ülke sınırları dışına taşınabileceğine inanmıyor. Katılımcıların yüzde 29'u böylesi endişeler taşımadıklarını belirtti.

Suriye'de geçen hafta İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası ABD Suriye'de Şayrat hava üssünü vurmuştu. ABD'nin operasyonu sonrası Rusya ile arasında tansiyon yine yükseldi.

Ankete katılanların yarısı ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müttefiki Rusya'ya karşı daha güçlü harekete geçmesinin doğru olmadığına inanıyor. Katılımcıların yüzde 44'ü ise karşıt görüş bildirdi.

"Almanya güvenli"

Anket katılımcılarının büyük bölümü, Borissia Dortmund'un takım otobüsüne yönelik saldırıya rağmen Almanya'nın güvenli olduğu görüşünü savunuyor. Katılımcıların yüzde 82'si artan bir tehlike bulunmadığı görüşünde. Saldırı sonrası güvensizlik hissinin arttığını düşünenler ise yüzde 17 oranında.

Katılımcıların yüzde 56'si Almanya'nın terör saldırılarına karşı iyi korunduğunu yüzde 42'si ise bu konuda sorunlar olduğu görüşünde olduklarını aktardı.

ARD tarafından Infratest araştırma şirketine 10-11 Nisan tarihlerinde yaptırılan ankete binin üzerinde kişi katıldı.

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Reuters/GA/HS