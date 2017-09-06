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Yaşam
Deutsche Welle

Almanlar hayatından memnun

Almanlar, diğer Avrupalılara göre ülkelerinin gidişatından daha memnun. Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre en memnuniyetsiz ise İtalyanlar...

06 Eylül 2017 23:33

Berlin merkezli Bertelsmann Vakfı, 28 Avrupa Birliği ülkesinde insanların ülkelerindeki gelişmelerden ve demokrasinin durumundan memnuniyetine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada ülkelerinin gidişatından en fazla memnuniyet duyan halkın Almanlar olduğu sonucu ortaya çıktı. Buna göre Almanların yüzde 59'u ülkelerindeki gelişmelerden, Almanların yüzde 63'ü de Alman demokrasisinden memnun.

Avrupalılar arasında en kötümser halk ise İtalyanlar olarak belirlendi. Buna göre İtalyanların sadece yüzde 13'ü ülkenin içinde bulunduğu durumdan memnun.

Emanuel Macron'un mayıs ayından beri Cumhurbaşkanı olduğu Fransa'da da memnuniyetsizlik hakim. Fransızların yüzde 36'sının ülkelerinden memnun olduğu tespit edildi. Ancak Fransa'daki bu oran artış anlamına geliyor. Araştırmada ilkbahar aylarında yapılan ankette Fransızların yüzde 12'sinin ülkelerinden memnun olduğu belirlenmişti.

Almanların yüzde 80'i merkezde

Araştırmada Avrupalılara siyasi yelpazenin neresinde yer aldıkları da soruldu. Buna göre Almanların yüzde 80'i kendini merkez siyasette görüyor. Bu oranın yüzde 44'ü de kendini merkez solda tanımlıyor. Fransa'da ise dağılım daha keskin. Araştırmaya katılan Fransızların dörtte biri kendini ya merkezin sağında ya da solunda konumlandırıyor.

Avrupa ülkelerinin ekonomik durumu da araştırmada ölçüldü. Buna göre Almanların yüzde 34'ü ülkesinde ekonominin iyileştiği, yüzde 43'ü de ekonominin aynı seyirde devam ettiği görüşünde. İtalyanların yarıdan fazlası ise ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiği kanısında.

Bertelsmann Vakfı, araştırmayı temmuz ayında 28 AB ülkesinde toplam 10 bin 755 kişi ile görüşerek hazırladı.

dpa/epd/HS/SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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