Almanlar 1980'li yılları özlüyor

YouGov kamuoyu araştırma enstitüsünün yaptığı anketin sonuçlarına göre geçmişe özlem duyan Almanların sayısı arttı. Geçen yıl yapılan bir ankette her dört kişiden biri (yüzde 26) "Her şey eskiden daha güzeldi" derken, bu oran son ankette yüzde 41'e tırmandı. "Eskiden her daha kötüydü" diyenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı. Ankete katılanların yüzde 47'lik bir çoğunluğu ise "Eskiden bugün olduğu gibi hem hey iyiydi" gibi tarafsız bir görüşü benimsiyor.

Ankete katılanların yüzde 47'lik bir kısmı 1980'li yılların günümüzden daha iyi olduğuna inanıyor. 1990 ve 1970'ler için aynı kanıyı paylaşanların oranı yüzde 43'ü buluyor. 1960'lı yıllar için bu oran yüzde 31'e geriliyor. Almanların çoğunluğu 1950'li yıllar, 20'nci yüzyılın ilk yarısı ve 19'uncu yüzyıldaki hayat koşullarının günümüzden daha kötü olduğunu düşünüyor.

Geçmişe en çok özlem duyan yaş grubu

Anket katılımcılarından 50 – 59 yaş aralığına girenler geçmişe en çok özlem duyanlar oldu. Bu yaş grubundakilerin yüzde 51'i "Her şey eskiden daha güzeldi" görüşünü savunuyor. 18 – 29 yaş grubu ise buna karşılık daha iyimser. Bu yaştakilerden yalnızca yüzde 30'u geçmişin daha güzel olduğuna inanıyor.

Gelecek konusunda karamsarlık

Her iki Almandan biri gelecek konusunda karamsar. Ankete katılanların yüzde 49'u 50 yıl sonra hayatın günümüzden daha kötü olacağına inanıyor. "50 yıl sonra her şey günümüzden daha iyi olacak" görüşüne sahip olanların oranı yüzde 15'te kalıyor. "Günümüzde olduğu gibi, değişmeyecek" diyenlerin oranı ise yüzde 22 olarak saptandı.

Almanya'da son dönem korkutan saldırılar

Almanya'da geçtiğimiz haftalarda peş peşe saldırılar meydana gelmişti. Würzburg’da 18 Temmuz'da düzenlenen saldırıda, 17 yaşındaki bir mülteci banliyö treninde elindeki baltayla beş kişiyi yaralamış, saldırgan kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Münih'te 22 Temmuz'da meydana gelen olayda, 18 yaşındaki saldırgan elindeki silahla ateş ederek, dokuz kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.

Reutlingen'de 24 Temmuz'da 21 yaşındaki bir Suriyeli Polonyalı iş arkadaşını bıçaklayarak ölümüne yol açmış, olay yerinden kaçarken beş kişiyi daha yaralamıştı.

Ansbach'ta 24 Temmuz'da 27 yaşındaki bir Suriyeli'nin müzik festivali sırasında sırt çantasındaki bombayı patlatması sonucunda 12 kişi yaralanmış, saldırgan ise ölmüştü. IŞİD, saldırganın kendi "askerlerinden" biri olduğunu duyurmuştu.